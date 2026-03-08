Lazio, ossatura a rischio: Provedel, Romagnoli, Cataldi e Zaccagni in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Provedel, Zaccagni, Romagnoli e Cataldi. Il portiere, il capitano, il leader difensivo e il play della Lazio sono tutti in bilico verso giugno. Tra chi ha il contratto in scadenza nel 2027 e chi è corteggiato da altre squadre, il club biancoceleste in estate rischia di ritrovarsi senza la sua ossatura, senza quattro dei suoi pilastri su cui poter ricostruire la squadra per un futuro che, in questo momento, appare sempre meno roseo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'unico big a non andare in scadenza a stretto giro è Mattia Zaccagni (2029). L'arciere, autore di una stagione deludente a causa dei numeoris problemi fisici, ha 30 anni, ma resta appetibile per diversi club. Il Napoli lo ha cercato in passato e tra qualche mese non sono da escludere nuovi tentativi provenienti da altri campionati.

Nel giro di un anno e mezzo, invece, i contratti di Provedel, Romagnoli e Cataldi giungeranno tutti al termine. Il portiere biancoceleste ha appena chiusa la sua stagione anticipatamente, alle prese con un infortunio alla spalla che gli consentirà di tornare sul campo solamente all'inizio del ritiro estivo. Il suo futuro è legato inevitabilmente a quelli di Mandas, partito a gennaio per Bournemouth e mai impiegato in Premier, e Motta, investimento per il futuro chiamato ora a sostituire il numero uno biancoceleste fino a fine stagione.

C'è poi il caso Romagnoli pronto a riaprirsi al termine della stagione. Alessio è rimasto controvoglia a gennaio, dopo aver rifiutato la richiesta di Lotito di rinunciare a tre mesi di stipendio. A giugno ha una promessa dell'Al-Sadd che, se confermata, lo porterebbe via dalla Lazio in direzione Qatar. Come quello del difensore, anche il contratto di Cataldi, infine, scadrà tra un anno e mezzo. Sfruttando i problemi fisici di Rovella, Danilo si è preso sulle spalle il centrocampo della Lazio e mai è stato determinante come quest'anno. Il regista si immagina ancora nella Capitale, vedremo se per il club sarà lo stesso.