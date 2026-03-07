Lazio, Pellegrini: "La Nazionale è un sogno, ma devo dare di più"
07.03.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In un'intervista rilasciata a Lazio Style Channel, il terzino della Lazio Luca Pellegrini ha parlato della Nazionale italiana e del suo sogno di una possibile convocazione in futuro. Di seguito le sue parole: "La Nazionale? Onestamente non è un pensiero giornaliero che ho. Sogno di tutti, se mi chiamassero domani ci andrei scalzo fino a Coverciano, ma oggettivamente credo ci voglia qualcosa di più per stare in quel giro".
