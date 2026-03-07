WOMEN | Italia, Soncin: "Puntiamo tanto su Piemonte, ha caratteristiche uniche"

TUTTOmercatoWEB.com

Martina Piemonte si è resa protagonista nella sfida tra Italia e Danimarca, autrice del gol che ha sbloccato la sfida e che ha momentaneamente portato in vantaggio le azzurre. Il match, valido per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale, si è concluso con pari ma resta la soddisfazione per l'attaccante della Lazio Women di aver ritrovato la via della rete anche in Nazionale.

Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, il ct Soncin ha parlato così della biancoceleste: "Se può diventare una risorsa in più? Sì assolutamente. Martina, Michela, Elisa Polli che quest'oggi era in tribuna, Alice Corelli che era a casa, ce ne sono anche di molte giovani. Martina penso che sia un elemento che fa parte di questa squadra già da un po', nel senso che di prestazioni positive ne ha fatte. All'Europeo ha giocato titolare contro la Spagna facendo una prestazione importante, tante altre partite di National League le ha giocate. È una giocatrice che ha caratteristiche uniche non solo nel campionato italiano ma probabilmente nell'intero panorama europeo. Martina quando ha il fuoco dentro può fare prestazioni come quelle che ha fatto quest'oggi o come è subentrata in Svezia. C'è un ottimo rapporto con la Lazio, con Grassadonia. È un elemento sulla quale puntiamo tanto”.

"A Martina ogni allenatore cerca di trovare quei canali, quei metodi comunicativi migliori per ogni persona in maniera differente, quindi era una frase indirizzata comunque a tenerla totalmente focalizzata sulla prossima palla. Come ho già detto prima, che sicuramente è una ragazza che può dare molto a questa squadra, che quando ha il fuoco dentro determina ancora di più di quello che è forse anche il suo potenziale, quindi è sempre un po' sul filo dell'equilibrio il rapporto con lei".

