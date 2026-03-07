Lazio, Pellegrini su Baroni: "Abbiamo fatto cinque mesi buoni, poi..."
Luca Pellegrini parla di Marco Baroni. Nell'ultima intervista rilasciata a Lazio Style Channel, il terzino della Lazio è tornato sull'ex tecnico biancoceleste con cui ha lavorato l'anno scorso proprio nella Capitale. Di seguito le sue parole: "Con Baroni abbiamo fatto 5 mesi molto buoni, poi ho avuto l'episodio fuori rosa...".
