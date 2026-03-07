Lazio, Przyborek aspetta il suo momento: Sarri è pronto a farlo esordire
07.03.2026 11:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Adrian Przyborek è ancora un oggetto misterioso, l'unico dei calciatori di movimento giunti a Formello dal mercato di riparazione. Il suo momento, però, sta per arrivare: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri sembra pronto a concedergli qualche minuto nelle prossime gare.
Non è escluso che il debutto non possa arrivare già nella gara contro il Sassuolo di lunedì sera. Il giovane polacco sta mettendo in mostra il suo talento in allenamento, è ancora grezzo, ma crescendo può diventare un elemento importante nella rosa biancoceleste. Przyborek può giocare sia da mezzala sinistra che sulla fascia nel reparto offensivo, ma la concorrenza è folta.
