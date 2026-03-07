Serie A | In campo Juve, Atalanta e Como: il programma della giornata
07.03.2026 12:00 di Simone Locusta
Napoli - Torino è stato il match d'apertura della ventottesima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte hanno superato i granata con un 2-1 di misura, ma quanto basta per ottenere tre punti importanti. Oggi sono in programma altre tre gare, importanti sia per la lotta all'Europa che per quella alla retrocessione. Di seguito le sfide in programma.
CAGLIARI - COMO (Ore 15:00)
ATALANTA - UDINESE (Ore 18:00)
JUVENTUS - PISA (Ore 20:45)
Simone Locusta
