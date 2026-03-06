Lazio, parla Braglia: "Sono stupito che Sarri sia ancora in panchina..."
06.03.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della situazione attuale in casa Lazio dopo la telefonata virale del presidente Lotito e del suo rapporto con Sarri. Di seguito le sue parole in merito: "Cosa succede alla Lazio? Mi stupisco come Sarri rimanga ancora dopo tutto questo. Una delegittimazione così è brutta".
