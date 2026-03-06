Lazio, Petrucci (Sky): "Mandas potrebbe tornare. Sul futuro di Gila..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Matteo Petrucci. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto in casa Lazio tra rendimento dei singoli e rinnovi contrattuali per i quali, per il momento, non ci sarebbero trattative.

SINGOLI - "Basic era sulla via del recupero già contro il Torino. Me lo aspetto tra i convocati. Maldini e Taylor sono i giocatori che si sono ambientati meglio. Hanno un passato differente, così come potrebbero avere un futuro differente. L'olandese è arrivato a titolo definitivo, l'attaccante è in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla partecipazione europeo. Taylor nelle ultime due partita è leggermente calato, ma in questa squadra ci può stare tranquillo. Su Maldini fa bene Sarri a insistere in quel ruolo. Da quello che so io Maldini è stato preso per fare la punta, poi può sempre cambiare ruolo, ma durante la trattativa l'ok di Sarri e del calciatore arrivano per fare la punta. Lo vedo in crescita".

NOSLIN - "Noslin sta facendo intravedere qualcosa, ma non c'era nessuna urgenza di doverlo tenere, essendo una zona del campo coperta. Przyborek? Da quello che mi dicono in settimana Sarri lo sta provando esterno. Nelle prossime partite qualche minuto credo che ce l'avrà".

RINNOVI - "Trattative vere e proprie non ce ne sono. L'unica eccezione è Basic, per il quale però la situazione è in stand-by. Pedro e Hysaj vanno in scadenza, con Romagnoli e Gila le trattative sarebbero vane. Non so se la Lazio farà un ultimo tentativo per lo spagnolo. Una delle priorità dovrebbe essere Provedel. Sui portieri andrà fatto un ragionamento, visto che oggi è probabile che Mandas torni e non venga riscattato".