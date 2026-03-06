San Paolo, il presidente: "Marcos Antonio ha un grande potenziale"
06.03.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'ex centrocampista della Lazio Marcos Antonio ha rinnovato fino al 2030 il suo contratto con il San Paolo. Nel comunicato ufficiale dell'annuncio, il presidente del club Harry Massis Júnior ha parlato proprio del brasiliano e della sua permanenza. Di seguito le sue parole: "Celebriamo la permanenza di Marcos Antonio al San Paolo. È un giocatore importante della nostra squadra, con potenziale di crescita, che sta costruendo una grande identificazione con la nostra maglia; dopotutto, è un Tricolor da sempre!".
