Lazio, Cardone: "Senza tifosi non c'è spettacolo. Se ne parla anche negli USA"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giulio Cardone ha parlato in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali si è espresso sulla protesta dei tifosi biancocelesti e sul recupero da parte di Sarri di alcune pedine apparse fin qui in grande difficoltà. Di seguito le sue considerazioni:

“Stiamo vivendo due situazioni: quella ambientale, che riguarda i tifosi e ha la priorità, e quella che riguarda le indicazioni arrivate dalla gara contro l’Atalanta. Il recupero dei giocatori è l’aspetto più importante. Dia, Dele-Bashiru e Tavares hanno dato indicazioni preziose a Sarri".

"La decisione del tifo organizzato che è arrivata ieri conferma l’assenza contro il Sassuolo di buona parte del popolo biancoceleste. Sono giorni importanti perché devi fare punti per cercare di mettere bene la classifica, anche se arrivare ottavi per scongiurare la Coppa Italia ad agosto mi sembra impossibile".

"Senza tifosi non c’è lo spettacolo, ecco perché stanno analizzando anche da fuori la situazione-Lazio. La CBS segue la vicenda e ne parla in termini critici perché c’è una spaccatura netta. Lo stadio così non si vedeva dai tempi del Covid”.