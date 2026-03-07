Lazio, un ritmo da dimenticare: nel 2026 solo quattro squadre peggio di te
07.03.2026 10:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Un ritmo altalenante quello della Lazio in questa stagione, ma nelle ultime settimane è decisamente tendente verso il basso. Più bassi che alti, quindi. E il dato riportato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera ne è l'emblema: nel 2026 solo Lecce, Pisa, Verona e Cremonese hanno raccolto meno punti della Lazio (10 in 10 partite). Troppo poco per le ambizioni che ha (o che dovrebbe avere) la squadra biancoceleste.
