Lazio, la protesta va oltre Lotito: c'è anche Floridi nel mirino dei tifosi
Il tifo organizzato ha deciso di dar seguito alla protesta: anche in occasione di Lazio - Sassuolo verrà disertato lo stadio. Questa volta, però, la tifoseria non presenzierà neanche a Ponte Milvio.
Nell'ultimo comunicato pubblicato dal tifo organizzato, inoltre, si sottolinea come uno dei problemi principali attuali sia la comunicazione tra società e tifoseria. Non c'è solo Claudio Lotito nel mirino, ma anche Emanuele Floridi, responsabile della comunicazione del club biancoceleste. Di seguito l'estratto del comunicato che lo evidenzia:
"Crediamo che chi sta consigliando il sig. Lotito, specialmente nell'ambito della comunicazione verso la tifoseria, sia oggi il male assoluto di questa società e, se si vuole cercare un minimo di dialogo, debba essere assolutamente allontanato dai posti decisionali perché sta portando ad un muro contro muro senza via di uscita!".