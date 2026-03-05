Lazio - Sassuolo, in arrivo l'annuncio del tifo organizzato sulla protesta: l'appuntamento
La protesta contro l'Atalanta ha fatto anche più rumore delle precedenti. I tifosi della Lazio questa volta non hanno solo deciso di restare fuori dall'impianto in occasione di una semifinale di Coppa Italia, ma di presentarsi davanti all'ingresso della Curva Nord, senza entrare sugli spalti. Chi era presente all'interno dello stadio racconta il rumore proveniente dall'esterno, i cori dei tifosi che hanno fatto sentire la propria vicinanza alla squadra, seppur senza presenziare.
IL COMUNICATO DEL TIFO ORGANIZZATO - Un tipo di protesta che potrebbe essere confermata anche in vista della prossima partita casalinga della Lazio. Lunedì, 9 marzo, alle 20.45, la squadra di Sarri tornerà allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo. In vista di questa sfida, alle ore 12.00, tramite i propri canali socia comunicheranno la loro decisione con un comunicato ufficiale, all'interno del quale verrà notificato se l'invito sarà continuare con la protesta o se, invece, sarà quello di tornare sugli spalti.