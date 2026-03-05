Atalanta, Musah gioisce dopo la Lazio: "E adesso a Bergamo..." - VIDEO
05.03.2026
Il gol di Musah ha impedito alla Lazio di vincere in casa contro l'Atalanta. La semifinale di andata di Coppa Italia si è conclusa con il risultato di 2-2, un risultato che non fa contenta la squadra di Sarri dopo l'ottima prestazione, ma che rende decisamente più entusiasta la Dea, come si evince anche dalle parole dello stesso Musah ai microfoni di Radio Tv Serie A.
"Io ringrazio sempre Dio, come avete visto dall'esultanza per questi momenti che succedono quando serve. Non ho segnato molti gol in carriera, ora ne ho fatti due consecutivi. Voglio continuare così. Sarà bello tornare a Bergamo dopo il pareggio di oggi e giocarci tutto in casa. Abbiamo un grande spirito, non molliamo mai".
