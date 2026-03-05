F1 | Ferrari, che clima a Melbourne! Siparietto Hamilton-Leclerc
05.03.2026 10:29 di Giovanni Parterioli
Il Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte e i tifosi della Ferrari F1 sperano che le ultime notizie Ferrari portino buone nuove dall'Australia. Melbourne, sede del primo GP, è già in fibrillazione. La giornata dedicata ai media ha portato conferenze e voci dal paddock. A far capire quali sono obiettivi e umori in casa Ferrari ci hanno però pensato i due piloti, Hamilton e Leclerc, che si sono ritrovati in sala stampa. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON E LECLERC: SIPARIETTO <<<