Lazio, che peccato: l'Atalanta la riprende due volte, è 2-2

La Lazio esce con un pareggio dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: a Dele-Bashiru e Dia rispondono Pasalic e Musah

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce con l'amaro in bocca dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. La squadra di Sarri gioca un grande secondo tempo in cui va in vantaggio due volte (all'inizio e quasi alla fine), ma non ha la lucidità in entrambi i casi per difendere il vantaggio. I gol di Dele-Bashiru e Dia vengono pareggiati 5' e 3' dopo da Pasalic e Musah. La strada per la finale passa da Bergamo il 22 aprile, ma certo è che la Lazio di stasera merita soltanto applausi per la prestazione mostrata e per aver tenuto testa a una squadra capace di rifilare 4 gol al Borussia Dortmund appena una settimana fa.

LE SCELTE - Tutto confermato per Sarri. Davanti a Provedel, la difesa è composta da destra a sinistra da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor è il terzetto di centracampo, in attacco torna Maldini centravanti, ai suoi fianchi Isaksen e Zaccagni.

TUTTO IN EQUILIBRIO - L'Atalanta parte forte, all'8' Zappacosta scappa in profondità e mette in mezzo per Krstovic che di testa batte Provedel. Gol annullato per fuorigioco dell'esterno nerazzurro dopo il check Var. Samardzic mette in mezzo la palla da sinistra, stacca Pasalic, palla di poco a lato. Zaccagni si accentra, vede il taglio di Isaksen che al volo colpisce male e per poco non riesce a servire Maldini in area, blocca Carnesecchi. Ammonito De Roon per un fallo su Zaccagni. Zaccagni con un cross cerca Maldini solo al centro dell'area, Hien con il corpo riesce a impedire la conclusione. Buono spunto di Dele-Bashiru in area, Kolasinac rientra e fa sfilare sul fondo la palla lunga di Marusic. Dele-Bashiru arriva sul fondo, traversone basso respinto da Hien sul piede di Isaksen, che calcia in porta e colpisce Maldini. Cross di Bernasconi, Tavares va a vuoto e Zappacosta al volo colpisce la traversa. Nel recupero Zappacosta cerca Pasalic dalla parte opposta, di testa il croato la manda sopra la traversa. Zaccagni pesca la sovrapposizione di Tavares, il cross viene respinto dalla difesa ospite. Cataldi imbuca per Taylor, palla un pelo lunga.

CHE PECCATO! - La Lazio riparte con il botto: grande giocata di Maldini che vede l'inserimento nel cuore della difesa avversaria di Dele-Bashiru, tocco morbido del centrocampista che scavalca Carnesecchi. Lazio in vantaggio. La gioia dura poco, al 51' tiro di Samardzic dal limite, respinta di Provedel e gol a porta sguarnita di Pasalic. Maldini sfonda a sinistra, palla in mezzo ribattuta da Scalvini. Azione personale di Isaksen a destra, servizio per Taylor che calcia di sintro, Carnesecchi smanaccia in angolo. Schema da calcio d'angolo, Zaccagni in mezzo per Romagnoli, palla alta. Nella Lazio esce Isaksen per Cancellieri, nell'Atalanta fuori Scalvini e De Roon, dentro Kossounou e Musah. Tavares sfonda su Musah, mette al centro, Maldini alleggerisce per Dele-Bashiru che prova un palleggio e perde l'opportunità del tiro. Ammonito Pasalic per aver abbattuto Zaccagni in ripartenza. Nell'Atalanta entano Ahanor e Sulemana per Kolasinac e Samardzic, nella Lazio Noslin e Dia per Zaccagni e Maldini. Sarri inserisce Belahyane per Taylor, Palladino Scamacca per Krstovic. All'87' cross in mezzo di Tavares, Pasalic sbaglia la giocata e regala la palla a Dia che batte Carnesecchi. Altro vantaggio della Lazio. Allo scadere Sulemana scappa sulla sinistra a Marusic, serve dietro Musah che batte Provedel. Nel recupero giallo per Hien che stende alle spalle Tavares.