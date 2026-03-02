FORMELLO - Lazio, Sarri verso l'Atalanta: Basic rischia, dubbio Gila e Maldini
FORMELLO - Preparazione lampo verso l'Atalanta. Due giorni e si tornerà in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Sarri potrebbe dover fare a meno ancora di Basic, fermo da ormai quasi un mese (8 febbraio contro la Juventus). A centrocampo quindi si riaprirà il ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane, con il nigeriano in vantaggio per scendere in campo dall'inizio con Cataldi e Taylor.
È in dubbio anche Maldini. Verrà valutato alla rifinitura di martedì pomeriggio (prima ci sarà la conferenza stampa, ore 14), dove si capirà se sarà a disposizione o meno. In caso di nuovo forfait, il posto al centro dell'attacco se lo giocheranno Dia, Noslin e Ratkov. Nel resto del tridente si rivedrà Isaksen da una parte con Zaccagni dall'altra.
In difesa è probabile il ritorno di Gila. Proprio contro l'Atalanta (14 febbraio) aveva accusato un'infiammazione del tendine rotuleo, dovrebbe rientrare per fare coppia con Romagnoli al centro. A sinistra questa volta dovrebbe iniziare Nuno Tavares, mentre a destra toccherà ancora a Marusic. Provedel ovviamente in porta.