Lazio, Zielinski e l'Inter voglio la Coppa Italia: il messaggio è chiaro
La Lazio scenderà in campo il 4 marzo, alle 21.00, contro l'Atalanta nella partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il turno, però, avrà inizio già dalla serata di domani, quando al Sinigaglia si giocherà la prima delle due semifinali, quella tra il Como di Fabregas e l'Inter di Chivu.
L'INTER VUOLE IL DOBLETE - Una partita che vale per entrambe le squadre l'occasione di mettersi in discesa la strada per la finale, con i nerazzurri che lanciati in campionato, ma eliminati dalla Champions, cercheranno di trovare proprio nella Coppa Italia il secondo trofeo stagionale. Sull'ipotesi 'doblete', intervenuto ai microfoni di Sport Mediasert, si è espresso il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski.
LE PAROLE DI ZIELINSKI - "Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti, abbiamo tutto nelle nostre mani".