La Lazio scende, la Roma sale: un distacco così ampio non si verificava da...

Roma e Lazio distanti. La Capitale è divisa: da una parte, quella giallorossa, l’umore è positivo e c’è tanta speranza e fiducia per il futuro; dall’altra, quella biancoceleste, la situazione è drammatica, sia per il presente che in vista dei prossimi anni. Le due squadre stanno vivendo una stagione agli antipodi: la formazione di Gasperini si trova al quarto posto in classifica in piena lotta per la qualificazione in Champions League, mentre i ragazzi di Sarri si trovano decimi, con il rischio di scendere ancora in caso di sorpasso dell’Udinese.

Dopo ventisette giornate di campionato, tra Roma e Lazio ci sono sette posizioni di distanza, per un totale di 17 punti di differenza. I giallorossi sono a quota 51, a due lunghezze dal Napoli e a più tre sul Como; i biancocelesti, invece, sono fermi a 34, sopra il Parma di uno e sotto il Sassuolo neopromosso (quattro punti di distanza). Un distacco così ampio tra le due squadre della Capitale non si verificava da dodici anni: era la stagione 2013/14, dopo la vittoria storica del 26 maggio 2013 in Coppa Italia.

La Roma, allora allenata da Rudi Garcia, si attestava al secondo posto a quota 58 dietro la Juventus (72); la Lazio, prima di Petkovic e poi di Reja, era ottava a 38: il distacco era di ben venti punti. Un risultato simile a quello di quest’anno, invece, non si verificava dal 2015/16 (distacco di 16 punti, 53 a 37) e dal 2005/06 (distacco di 16 punti, 54 a 38). Peggio si è fatto solo nel 2007/08, con 25 lunghezze di differenza (58 a 33), e nel 2009/10, con un distacco di 26 punti (52 a 26). Numeri impietosi per i biancocelesti, che negli ultimi anni avevano sempre tenuto il passo dei giallorossi, spesso facendo anche meglio. In pochissimo tempo la situazione si è ribaltata.