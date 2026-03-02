Lazio, tre gare consecutive senza gol: non succedeva dai tempi di Inzaghi
02.03.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio segna poco. I numeri di questa stagione sono impietosi, con soli 26 gol realizzati in 27 partite di campionato. Nelle ultime tre partite, contro Atalanta (0-2), Cagliari (0-0) e Torino (2-0), la squadra di Sarri è sempre rimasta a secco. Un risultato del genere non si verificava da quasi cinque anni: era il maggio 2021 e in panchina c’era Simone Inzaghi, in procinto di salutare per passare all’Inter. In quelle ultime tre giornate di Serie A, infatti, la Lazio era riuscita a non segnare contro Roma (2-0), Torino (0-0, il recupero del venticinquesimo turno) e Sassuolo (2-0). Un altro risultato negativo delle scorse annate è stato raggiunto.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.