Sassuolo, parla l'ad Carnevali: "Stiamo pensando già alla Lazio"
02.03.2026 17:45 di Andrea Castellano
Nel corso della trasmissione 'La Politica nel pallone', Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio GR1 Parlamento dopo la vittoria contro l'Atalanta e in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Godiamoci queste quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Conosciamo la forza dell'Atalanta, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita con la Lazio perché il cammino è ancora lungo e magari c'è la possibilità di toglierci qualche altra soddisfazione".
