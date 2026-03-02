Lazio, Mattei: "Basta comizi. Atalanta? Ci saranno più tifosi della Roma..."
Stefano Mattei ha parlato in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali, oltre a dire la sua sull'imminente semifinale con l'Atalanta, ha speso criticato il presidente Claudio Lotito e il diesse Angelo Fabiani. Queste le sue dichiarazioni:
“Il presidente invece di fare i soliti comizi, dovrebbe parlare di ciò che vorrebbe fare della Lazio dal punto di vista tecnico. La gente ormai non ascolta più questi comizi, sa che sono discorsi di facciata. Lo stesso vale per Fabiani, che dice di aver vinto tanti campionati: è vero, ma non in A; forse sta vivendo una realtà troppo più grande del suo curriculum".
"L’Atalanta la vuole la Coppa Italia. Mercoledì ci saranno più tifosi della Roma che della Lazio, o dell’Atalanta. Questo per via dei biglietti gratis. Ci saranno 3mila persone, di cui la metà hanno il tagliando gratis".
"Che con l’Atalanta sarà un’altra Lazio ne sono sicuro, ma non so se basterà. La Lazio ormai viene messa da parte anche in tv. Domani Como-Inter si vedrà su Canale 5, Lazio-Atalanta invece su Italia 1″.