Torino - Lazio, fioccano le insufficienze: le pagelle dei quotidiani
Una brutta Lazio cade sotto i colpi del nuovo Torino targato D'Aversa e complica ancora di più la propria classifica in campionato. I gol di Simeone e Zapata mandano ko i biancocelesti, praticamente incapaci di impensierire la retroguardia granata e in generale di trovare una seria reazione fino agli ultimi minuti di gara. La squadra di Sarri, dunque, arriva col morale a terra alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, prima delle due gare che decideranno la stagione del club. Di seguito le pagelle dei giocatori della Lazio a opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 4.5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6.5); Taylor 5, Cataldi 5.5, Belahyane 4.5 (46' Dele-Bashiru 6.5); Cancellieri 4 (65' Isaksen 5), Ratkov 4 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia sv). All.: Sarri 4.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5.5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5, Cataldi 5, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia 5). All.: Sarri 5.
TUTTOSPORT - Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4.5 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5.5, Cataldi 6, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 6); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5 (81' Dia sv). All.: Sarri 5.