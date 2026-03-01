Torino, D'Aversa a Dazn: "Complimenti alla squadra. Vogliamo far tornare i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico Roberto D'Aversa, all'esordio sulla panchina granata, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria del suo Torino contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

"Complimenti alla squadra, i ragazzi sono stati bravi. Zapata - Simeone coppia del futuro? Vediamo, è chiaro che se chiedo coraggio ai ragazzi devo mostrarmi io coraggioso. Hanno dimostrato che possono giocare insieme, bello abbiano segnato entrambi. Si sono anche sacrificati, hanno fatto una grande prestazione. Sapevamo come loro lavoravano sul riferimento palla e sapevamo come avere dei vantaggi, sotto l'aspetto tattico i ragazzi l'hanno interpretata bene anche se siamo partiti un po' contratti. Verso la fine siamo calati, ma la voglia di portare a casa il risultato era tanta. Il Torino ha dieci clean sheet, ce l'ha nelle corde, ma è inspiegabile che sia la peggior difesa. Cosa mi ha colpito? Ero consapevole di venire in un grande club con un potenziale enorme, la scelta è stata semplice. Dobbiamo essere soddisfatti ma già pensare alla prossima. Tifosi? Noi abbiamo l'obiettivo di far tornare i tifosi orgogliosi della propria squadra. Non discuto le loro scelte, non entro nel merito, ma giocare con il nostro pubblico fa la differenza, è uno dei migliori d'Europa".