Torino - Lazio, Sarri arrabbiato dopo lo svantaggio: cos'ha chiesto alla squadra
01.03.2026 18:28 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Simeone ha portato in vantaggio il Torino nel primo tempo contro la Lazio. Sarri era arrabbiatissimo dopo il gol dell'argentino, tanto che ha voluto rivedere più volte l'azione al monitor in panchina. Come spiegato da Matteo Petrucci di SkySport a bordocampo, il tecnico avrebbe chiesto tre cose alla squadra: "Perché li stiamo aspettando così bassi; non vuole terzini che crossano dalla trequarti, ma che vadano fino in fondo; e che in attacco è troppo poco movimento senza palla".
