NEWS | Tommaso Paradiso: "Sanremo? Mi è costato 60mila anni di vita"
01.03.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
“È stata una settimana allucinogena, che mi è costata 60mila anni di vita”, queste la parole di Tommaso Paradiso all’indomani della fine del Festival di Sanremo dove ha conquistato la decima posizione con la sua “I romantici”. Per Paradiso si trattava di una prima volta che, a quanto pare, gli è costata parecchia fatica... <<< TOMMASO PARADISO >>>
