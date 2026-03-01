Torino, D'Aversa a Dazn: "Ho cercato di ricreare entusiasmo..."
01.03.2026 17:25 di Simone Locusta
Il nuovo allenatore del Torino Roberto D'Aversa, chiamato a sostituire Marco Baroni sulla panchina granata, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"I ragazzi si sentono responsabili del momento, ho cercato di ricreare entusiasmo, non è semplice. Avere la peggior difesa non mostra le nostre caratteristiche, nove volte abbiamo fatto clean sheet, quando la squadra va sotto però può andare in difficoltà, serve lavorare sull'aspetto mentale. Simeone e Zapata? Quando un allenatore fa certe scelte valuta la settimana, si sono allenati bene entrambi, mi auguro che possano riportare i concetti trasmessi in settimana".
