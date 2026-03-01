Lazio, Orsi: "A Sarri serve una punta importante. Ratkov? Ha qualità, ma..."
Ospite a Sky Sport nel pre partita di Torino - Lazio, l'ex calciatore biancoceleste e opinionista Fernando Orsi ha speso delle parole su Ratkov e sulle difficoltà incontrate dalla squadra di Sarri nel trovare la via del gol. Queste le sue dichiarazioni:
“Ratkov è un giocatore che in patria ha fatto bene, però si deve confrontare con una realtà particolare, perché introdotto in un ambiente dove qualche problema c’è. Sarri non deve mandarlo allo sbaraglio subito, deve centellinarlo. Il ragazzo però ha qualità”.
“Il problema dei gol è dato dal fatto che non c’è un centravanti vero, sono tutte seconde punte, giocatori che davanti quando sono soli hanno difficoltà a sopportare il peso dell’attacco. Alla Lazio servirebbe una punta importante. La Roma prende Malen che sa come ci si muove lì davanti".