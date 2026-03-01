Lazio, Cancellieri a Dazn: "Ho avuto un periodo delicato. Non vedo l'ora di..."
Matteo Cancellieri si riprende la fascia destra, oggi sarà Gustav Isaksen a partire dalla panchina. A pochi minuti dal calcio d'inizio di Torino - Lazio, l'esterno biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match. Ecco di seguito le sue parole:
"Serve pensare partita per partita, oggi è fondamentale per il campionato e ci prepara anche mentalmente per la Coppa Italia. Mi sento tranquillo e sereno, ho fiducia nei nei compagni, nella società e nel mister. Dopo l'infortunio ho avuto un periodo un po' delicato extra calcio, ora mi sono ripreso e non vedo l'ora di fare bene. La doppietta all'andata? Un momento importante che mi sono creato, fin dal ritiro sono partito forte e ero pronto, lo voglio rifare fino a fine campionato".