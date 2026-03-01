Lazio, mediana ridotta all'osso: Przyborek e Farcomeni sperano nel debutto
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad affrontare la trasferta di Torino in grande emergenza, priva, come al solito, di diverse pedine importanti. Alle scontate assenze di Pedro e Rovella, si sono aggiunte quelle di Basic e Gila, che non sono riusciti a recuperare, Hysaj e Maldini, quest'ultimo fuori dai convocati per un affaticamento.
Per tornare al successo in campionato, dunque, Sarri dovrà affidarsi a una formazione rimaneggiata in tutti i reparti, e potrebbe doversi affidare a gara in corso a dei volti nuovi, che non hanno ancora avuto modo di trovare spazio.
Come riporta Il Messaggero, vista la penuria di centrocampisti e una mediana ridotta all'osso, non è da escludere un impiego di Adrian Przyborek, 2007 arrivato a gennaio dalla Polonia e mai impiegato, e del 2006 della Primavera Valerio Farcomeni. Per entrambi si tratterebbe dell'esordio assoluto con la Lazio.