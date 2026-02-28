Lazio, Maldini è affaticato: il punto sugli infortunati tra Torino e Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il destino continua a infierire e Sarri rischia seriamente di restare senza Maldini. Dal Genoa a Cagliari ha giocato cinque partite consecutive tra campionato e Coppa, accusando la fatica. Non sono emerse lesioni muscolari e l’idea è quella di preservarlo per l’Atalanta. Sarri ha provato tutti i numeri 9, veri o presunti, ma il risultato è stato lo stesso: centravanti-ombra, poco presenti davanti alla porta. La decisione per Torino arriverà tra oggi e domani mattina, con Ratkov che, come evidenzia il Corriere dello Sport, al momento si trova in pole.

La trasferta contro il Torino resta una tappa di passaggio verso la Coppa Italia, ma non si possono concedere figuracce. Sarri ha sempre ribadito che alla semifinale si deve arrivare attraverso il campionato, in forma e senza mollare, anche se qualche valutazione ora è inevitabile. Gila e Basic saranno risparmiati in vista di mercoledì, con il primo più avanti nel recupero rispetto al secondo. In difesa è ballottaggio per il ruolo di vice Gila tra Provstgaard e Patric.

Marusic e Romagnoli sono chiamati agli straordinari, a meno di un turno di riposo per Alessio. Pellegrini e Tavares si alterneranno, Belahyane prova a difendere il posto, con Dele-Bashiru di nuovo sonoramente bocciato. Cataldi e Taylor sono gli unici certi nei rispettivi ruoli. Isaksen è avanti su Cancellieri, Ratkov resta in pole e Zaccagni ha bisogno di minuti. L’alternativa è Noslin.