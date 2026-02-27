Lazio, Przyborek spera nell’esordio a Torino. E Sarri ha scelto il suo ruolo
RASSEGNA STAMPA - Nel futuro c’è Przyborek. La Lazio conta sulla sua crescita dopo l’arrivo a gennaio. Con una squadra quasi totalmente in scadenza e con molti elementi in bilico, il polacco è uno dei pochi sicuri in prospettiva. Per questo spera già nell’esordio a Torino con la maglia biancoceleste, come riportato da Il Corriere dello Sport.
E sul ruolo, Sarri ha deciso che per adesso lo valuterà solo come ala. È lì che lo sta provando in settimana a Formello. Per la posizione da mezzala, invece, il percorso è ancora lungo: il tecnico crede che dovrà studiare molto per riuscire a muoversi bene in mezzo al campo. Al momento, quindi, si concentrerà di più sulla fascia, con uno sguardo anche alle sue spalle per arretrare il suo raggio d'azione.