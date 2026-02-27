Roma, c'è il 'sì' per il nuovo stadio a Pietralata: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La Roma avanza per il suo nuovo stadio a Pietralata. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) della futura casa dei giallorossi, alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023.
Ora la palla passa alle Commissioni competenti (sport, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, ambiente e mobilità) e, nelle prossime settimane, all’Assemblea capitolina, che dovrà votare la conferma dell’interesse pubblico. Se arriverà il via libera, scatterà la conferenza dei servizi: l'obiettivo della società è di posare la prima pietra nel 2027.