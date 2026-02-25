Lazio, Tommaso Paradiso: "Lotito? Accettiamo il nostro amaro destino"
(LaPresse) Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, è un grande tifoso della Lazio e di fronte ai giornalisti non ha perso occasione per parlare del complicato momento a livello societario. "Se dobbiamo tenerci Lotito? Purtroppo non dipende da noi. Lui dice ‘io sono il proprietario della Lazio, la società è inscalabile e non è in vendita’. Noi che possiamo fare? Sopportarlo. Accettiamo il nostro amaro destino”.
