Juve, Kalulu confessa: "Dopo l'Inter ho spento il telefono"
25.02.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Pierre Kalulu ha deciso di rompere il silenzio. Dopo quanto accaduto nel derby d’Italia contro l’Inter il calciatore della Juve ha deciso si staccare la spinta ed evitare le polemiche.
“Ho spento il telefono, non volevo alimentare la frustrazione”, ha dichiarato ai microfoni de L’Equipe a cui ha aggiunto: “Hanno parlato in tanti ma alla fine la squalifica è rimasta ed è meglio lasciarsi tutto alle spalle”.
