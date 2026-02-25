Lazio, ballottaggio a sinistra: Tavares spera in una gara da titolare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares guarda il calendario e le due gare ravvicinate che attendono la Lazio: l’obiettivo è tornare titolare e riprendersi la fascia tra la trasferta di Torino e la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sulla corsia sinistra si rinnova il duello con Luca Pellegrini: i due si giocano una maglia per i prossimi 180 minuti, come già accaduto nelle ultime settimane. Un’esclusione a Torino potrebbe trasformarsi in un’occasione all’Olimpico contro l’Atalanta.

Da inizio dicembre a fine gennaio il portoghese era finito ai margini delle scelte di Sarri, superato anche da Manuel Lazzari, poi fermato da una lesione muscolare al polpaccio. L’impatto avuto nella ripresa con il Genoa (ingresso all’82’) aveva spinto il tecnico biancoceleste a rilanciarlo dal primo minuto nelle due successive gare di Serie A contro Juventus e Atalanta. Le risposte sono state le classiche “alla Nuno”: strappi e disattenzioni, accelerazioni devastanti e pause improvvise.

Contro i bianconeri aveva impressionato in progressione e convinto anche in fase difensiva, con una chiusura decisiva in scivolata su Bremer a porta vuota. Allo stesso tempo, però, si era fatto sorprendere dal colpo di testa di Kalulu nel finale. Nella gara successiva contro l’Atalanta è arrivato un passo indietro: meno incisivo nella metà campo avversaria e protagonista di un paio di palloni persi che hanno innescato le ripartenze di Palladino, compresa quella che ha portato al rigore dell’1-0.