Lazio, Sarri si dimette? Il suo pensiero ora è chiaro: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La situazione è delicata. La Lazio dopo 26 giornate di campionato si trova al decimo posto in classifica con 34 punti. Mai così pochi da sedici anni: è la quarta peggior stagione dell'era Lotito. Sopra i biancocelesti c'è addirittura il Sassuolo neopromosso. E dietro, a sole due lunghezze, ci sono Udinese e Parma.
Come riportato da Il Messaggero, la società chiede un cambio di passo alla squadra per migliorare la posizione attuale; in più, nello spogliatoio sono iniziati (di nuovo) i 'mugugni' contro Sarri e il suo gioco, considerato troppo dispendioso e poco adatto alle caratteristiche dei giocatori. Il gruppo, comunque tutto unito e legato al tecnico, avrebbe chiesto meno ripiegamenti e palleggio.
Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, la situazione è molto simile a quella di marzo 2024, quando Sarri aveva deciso di dimettersi. Ora però non c'è alcuna possibilità che questo accada: dovrebbe essere la società a licenziarlo se le cose non vanno per il verso giusto.