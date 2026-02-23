UFFICIALE - Torino, esonerato Baroni: il comunicato ufficiale del club
23.02.2026 17:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca 2026
È ufficiale l'esonero di Marco Baroni dal Torino. Il tecnico ha pagato l'ultima sconfitta in trasferta contro il Genoa dopo i risultati deludenti delle scorse settimane. Di seguito il comunicato del club: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".
