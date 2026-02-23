Torino - Lazio, precedenti sfavorevoli in casa dei granata: i numeri

23.02.2026 14:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Fonte: sslazio.it
Messo alle spalle il pareggio contro il Cagliari, un'altra trasferta ostica attende la Lazio. La squadra di Sarri, infatti, sarà ospite del Torino, squadra in grande difficoltà e prossima ad essere stravolta da un cambio di allenatore.

I precedenti in casa dei granata non sorridono ai biancocelesti che, in 70 gare disputate, hanno conquistato appena 17 vittorie, a fronte di 25 pareggi e ben 28 sconfitte, l'ultima, però, risalente al maggio 2019. Sono, inoltre, 83 i gol realizzati dai capitolini, contro i 105 del Toro. Di seguito tutti i numeri della sfida diffusi dalla Lazio sul proprio sito ufficiale:

Precedenti totali: 153 (44 vittorie Lazio, 65 pareggi, 44 vittorie Torino)

Ultima vittoria Lazio: 2-3 (29.09.2024)

Ultima vittoria Torino: 0-1 (22.04.2023)

Ultimo pareggio: 3-3 (04.10.2025)

Gol totali Lazio: 190

Gol totali Torino: 184

Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 10 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Torino: 0-4 Lazio (2006) - 5-1 Torino (1947)

