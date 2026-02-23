Mattei: "La Lazio sarà decima. Temo che la dimensione resti questa"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha espresso la sua preoccupazione sullo stato attuale della Lazio, evidenziandone l'importante ridimensionamento. Queste le sue parole:

“Stasera, comunque andrà Bologna-Udinese, la Lazio sarà decima.Questo poco conta se pensiamo che anche il Napoli ed il Milan nella storia recente si sono piazzate allo stesso posto, ma poi hanno vinto lo scudetto. Temo invece che la dimensione della Lazio sia questa, ci sono squadre evidentemente più attrezzate".

"La gara di sabato? Mi ha lasciato desolazione. Quante parate ha fatto Caprile? Non si tira in porta, è vero, come è vero che manca il potenziale tecnico. Ci sono giocatori da adattare, altri che non si sposano con il gioco di Sarri".

"La borsa e gli investitori sono stati abbastanza chiari: la borsa scende dopo la presentazione dello stadio Flaminio, si parla poi di una possibile cessione e il mercato schizza. Ma, al di là di questo, Lotito ribadisce che non ha intenzione di vendere e io ci credo. Si potrebbe dire ‘avanti con la Lazio, indietro in classifica'”.