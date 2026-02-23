Lazio, Rovella è solo l'ultimo di una lunga serie: quanti infortuni da inizio anno
RASSEGNA STAMPA - Una maledizione si è abbattuta sulla Lazio. Di male, in peggio: il 2026 non è iniziato poi così meglio rispetto al 2025, gli infortuni e la sfortuna continuano a non aiutare la Lazio.
Dopo esser tornato a disposizione di Sarri ed esser tornato finalmente tra i titolari proprio a Cagliari, Nicolò Rovella ha dovuto dare nuovamente forfait. Il centrocampista è finito ko durante il match a causa di una frattura scomposta della clavicola.
Oggi Nicolò effettuerà ulteriori controlli, ma i tempi di recupero non saranno di breve durata. L'ex Juve si (ri)aggiunge alla lista degli infortunati, tantissimi dall'inizio della stagione: come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, quello di Rovella è il trentatreesimo infortunio da luglio.