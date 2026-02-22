Roma, problemi per Gasperini: si ferma ancora Hermoso prima della Cremonese
22.02.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ancora out Mario Hermoso. A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Cremonese, il difensore della Roma ha accusato un problema muscolare. Era appena rientrato da una contusione al piede, ma ora è stato costretto a fermarsi di nuovo e ad andare in tribuna. Al suo posto in difesa ci sarà Ghilardi.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.