Serie A, Cagliari - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
15.02.2026 13:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta, la Lazio deve subito ripartire. Dopo l'Atalanta in casa c'è la trasferta a Cagliari, un'occasione per riscattarsi e per riprendere la corsa verso l'Europa. Al momento molto, troppo, distante.
La partita con i rossoblù è in programma sabato 21 febbraio alle 20:45 All'Unipol Domus. Sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
