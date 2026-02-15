Serie A, cinque gare in programma: chiude Napoli - Roma
Cinque gare in programma nella domenica del venticinquesimo turno di Serie A. Non solo Napoli-Roma, posticipo in attesa del match del monday night, Cagliari-Lecce. Dopo la sfida di venerdì e le due di ieri, si ripartirà alle 12.30 con Udinese-Sassuolo. Alle 15.00, invece, arriverà il fischio d'inizio di Parma-Verona e Cremonese-Genoa.
Torino-Bologna si giocherà, invece, alle 18.00, con la squadra di Italiano pronta a rituffarsi in campionato dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia, e conseguente eliminazione ai quarti di finale. In serata, come anticipato, sarà tempo di big match, in un turno che ne ha visti già due: il derby d'Italia e Lazio-Atalanta. Conte e Gasperini si sfideranno al Maradona in un match tra due squadre con una rivalità altissima.