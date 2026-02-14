WOMEN | Juve - Lazio, le convocate biancocelesti: tre le assenti

Altra trasferta per la Lazio Women che domani, domenica 15 febbraio, affronterà la Juventus. Per l'occasione, il tecnico Grassadonia ha diramato la lista delle convocate e ancora una volta sono in tre le assenti: Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello proseguono il loro protocollo riabilitativo.

Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;

Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero; 

Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;

Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.

