WOMEN | Juve - Lazio, le convocate biancocelesti: tre le assenti
14.02.2026 22:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Altra trasferta per la Lazio Women che domani, domenica 15 febbraio, affronterà la Juventus. Per l'occasione, il tecnico Grassadonia ha diramato la lista delle convocate e ancora una volta sono in tre le assenti: Martina Zanoli, Anna Marika Bergman Lundin e Antonietta Castiello proseguono il loro protocollo riabilitativo.
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero;
Centrocampisti: Benoit, Cesarini, Goldoni, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan , Piemonte, Visentin.
