Lazio, Sarri fa chiarezza sulle condizioni di Gila: “Ecco come sta”
14.02.2026 21:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio dovrà mettersi alle spalle velocemente il ko contro l'Atalanta in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. Match in cui saranno da valutare anche le condizioni di Mario Gila, uscito durante il recupero della sfida dell'Olimpico.
Sulle condizioni dello spagnolo ecco le parole di Sarri in conferenza stampa: "Ha dolore al ginocchio ma lui dice che non ha preso colpi quindi dovrà fare degli esami e capire da cosa nasce questo dolore”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide