Lazio, Marusic tra i più presenti nella storia: eguagliato Milinkovic
14.02.2026 18:10 di Simone Locusta
Lazio - Atalanta è una gara dall'enorme significato per le sorti del campionato. Le due compagini intendono lottare fino alla fine per un posto in Europa e tra poche settimane dovranno incontrarsi nuovamente per la doppia sfida in semifinale di Coppa Italia.
Per un calciatore in particolare, però, ha un significato particolare. Ora è ufficiale: con la titolarità di oggi, infatti, Adam Marusic ha toccato ufficialmente quota 341 presenze con la maglia della Lazio, raggiungendo così Sergej Milinkovic-Savic al settimo posto nella classifica all time dei calciatori più presenti della storia biancoceleste.
