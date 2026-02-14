PRIMAVERA | Lazio, al Fersini arriva il Cagliari: caccia ai playoff
RASSEGNA STAMPA - Torna in campo la Primavera. Alle ore 15, al Fersini, la Lazio ospita il Cagliari. per allungare a dodici risultati utili consecutivi. Un traguardo che, solo a fine novembre, sembrava fuori portata.
Undici gare senza perdere, con quattro vittorie consecutive contro Cremonese, Monza, Atalanta e Milan. Numeri che raccontano di una squadra cresciuta settimana dopo settimana, capace di lasciarsi alle spalle la zona salvezza e rimettersi in corsa per qualcosa di più ambizioso.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i playoff ora non sono più un miraggio: il sesto posto del Lecce è distante appena due punti (36 in classifica). Contro un Cagliari che naviga al diciassettesimo posto, i biancocelesti hanno l’occasione di dare ulteriore continuità al loro momento positivo e consolidare quanto di buono costruito negli ultimi mesi.