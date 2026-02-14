Lazio, Sarri ha bisogno di Noslin: contro l'Atalanta deve confermarsi

RASSEGNA STAMPA - Pedro non ci sarà questa sera contro l'Atalanta. L'esterno spagnolo, uscito in barella contro il Bologna, ha riportato "un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno". Lo stop potrebbe andare dalle 3 settimane ai 40 giorni, a seconda di come evolverà il quadro clinico e il programma di rientro in gruppo. Al suo posto, sulla corsia mancina, per la Lazio scenderà in campo Tijjani Noslin. Subentrato all'ex Barça e Chelsea al Renato Dall'Ara, è stato lui a rimettere in parità la partita su assist di Dele-Bashiru nel secondo tempo.

UN MOMENTO ALTALENANTE - Noslin sta vivendo un momento altalenante. Il gol sbagliato contro la Juve aveva scatenato l'ira dei tifosi, quello segnato contro il Bologna ha risistemato le cose. Nonostante l'esultanza polemica con il dito davanti alla bocca che, dopo giorni, ancora non è chiaro verso chi fosse rivolta. Un gesto, comunque, evitabile che si spera l'olandese possa spingere nel dimenticatoio. Magari a suon di prestazioni positive. A partire da questa sera. Da TJ tutti si aspettano una conferma. La partita è importante e la sua responsabilità sarà quella di non far sentire il peso delle assenze di Zaccagni e di Pedro. Non di due nomi qualsiasi. Sarri preferisce lui a sinistra piuttosto che uno tra Cancellieri e Isaksen. In qualche modo anche questo è un investimento che il classe 1999 deve sfruttare.

Nella partita contro il Bologna, Tijjani Noslin ha raggiunto la cima della classifica marcatori interna alla Lazio. Sono 2 i gol in campionato, contro Lecce e Parma, uno quello in Coppa Italia. Un totale di 3 reti realizzate come Cancellieri, come Cataldi, come Pedro, Zaccagni e Isaksen. In Serie A vanta un xG di 1.98. In 428 minuti giocati ha calciato 14 volte verso la porta e ha portato a compimento 106 passaggi. Sono statistiche, quelle offerte dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che confermano la sua presenza viva all'interno della squadra. Una presenza che fa ben sperare in vista di questa sera, quando sull'out mancino servirà il miglior Noslin per portare a casa il risultato.