Lazio, Garbo: "Segnali importanti, contro la Dea gara interessante"
13.02.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua in vista del big match tra Lazio e Atalanta in programma sabato 14 febbraio alle 18.00 all'Olimpico.
"La Lazio aveva già dato segnali importanti contro la Juventus, rischiando addirittura di vincere. La squadra vista a Torino è apparsa decisamente in salute, quindi con l'Atalanta può uscire fuori una gara interessante".
"Penso che Sarri stia facendo un ottimo lavoro con tutta la situazione societaria che c'è. Inoltre ha pochi cambi e sul mercato non ha ottenuto proprio quello che chiedeva".
